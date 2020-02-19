В Тамбове мужчина тайком снимал деньги с банковских карт своего друга
В Тамбове сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с двух банковских карт своего знакомого. Установлено, что с декабря прошлого года почти месяц тамбовчанин через «мобильный банк» похищал деньги у 54-летнего товарища.
Злоумышленнику за это время удалось украсть 14 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды. После того, как полицейские уличили мужчину в обмане, он дал признательные показания.
- Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», является тяжким и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Рекомендуем гражданам, если станет известно о подобных действиях в отношении себя или окружающих, незамедлительно звонить по «телефону доверия»: 79-09-54, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU