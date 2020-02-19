Тамбовчанин «заминировал» собственный дом

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:12:33+03:00

Ранее мужчина уже делал ложное сообщение о бомбе в супермаркете, обидевшись на кассиров

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Днем, 18 февраля, в службу 112 поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, в частном доме на улице Зеленой в Тамбове заложено взрывное устройство. Звонивший отказался представиться и бросил трубку.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, скорая помощь и все экстренные службы. Территорию дома оцепили, а двоих жильцов вывели на безопасное расстояние. Соседи и жильцы близлежащих домов также были выведены за периметр оцепления в целях безопасности.

Специалисты-взрывотехники Росгвардии и кинологи со служебными собаками обследовали территорию дома и не нашли взрывного устройство.

Полицейские установили, что 33-летний тамбовчанин, проживающий в «заминированном» доме, в настоящее время привлекается к уголовной ответственности. В конце января этого года он сделал аналогичное сообщение о бомбе в супермаркете на улице Мичуринской. Причиной тому стала ссора с кассирами, которые не позволили ему украсть товар.

- В этот раз мужчина вновь находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции и опросили. Сейчас подразделением дознания отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову в отношении него возбуждено новое уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит внушительный штраф до полумиллиона рублей, либо длительные принудительные работы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU