Жителя Тамбовщины осудили на 10 лет за убийство односельчанина

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:21:20+03:00

Сначала мужчина избил товарища табуретом, а затем добил поленом и ножом

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В Сосновском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя села Русское. Его признали виновным признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в ноябре прошлого года, вместе со своим знакомым осужденный распивал спиртные напитки. Во время разговоров между ними возникла ссора, в ходе которой знакомый попытался ударить товарища табуретом по голове.

Осужденный выхватил из рук обидчика табурет и ударил его им по голове и туловищу, отчего тот упал на пол. Злоумышленник продолжил избивать потерпевшего поленом и нанес удары найденным в ящике стола ножом. Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью и он скончался на месте происшествия.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ранее он почти десять лет провел в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его гибель,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU