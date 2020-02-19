2020-02-19T11:03:25+03:00
Происшествия

На перекрестке улиц К. Маркса и Куйбышева в Тамбове не поделили дорогу две машины

В столкновении «ВАЗ» и иномарки пострадали люди, находившиеся в отечественном авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы получили 20-летний водитель и 19-летняя пассажиркаТравмы получили 20-летний водитель и 19-летняя пассажиркаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали два человека, произошла в Тамбове 18 февраля в 22 часа 10 минут на перекрестке улиц Карла Маркса и Куйбышева. Как рассказали в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113» планировал повернуть на регулируемом перекрестке налево и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Niva», под управлением 40-летнего мужчины, который двигался со встречного направления прямо.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-2113» и его 19-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Отечественное авто после удара смяло Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Отечественное авто после удара смялоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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