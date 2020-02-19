2020-02-19T12:40:29+03:00
Общество

Тамбовчане получат новые квитанции на оплату воды

Горожан просят внимательно проверить данные в документе, чтобы избежать ошибок при расчетах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новая платежка выглядит такНовая платежка выглядит так
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С февраля АО «Тамбовские коммунальные системы» переходит на выпуск нового формата квитанций. Новая квитанция внешне отличается от своей предшественницы наглядностью, документ напечатан крупным шрифтом и содержит полезную для абонента информацию.

Как пояснили в ТКС, перемены коснулись и основных данных, у каждого абонента теперь изменится номер лицевого счета. Тамбовчан просят обратить внимание на корректность сведений абонента (Ф.И.О., адрес, количество проживающих, данные о поверке и показания приборов учета). Если горожане обнаружат неточность в своем платежном документе, им следует обратиться по телефону +7 (4752) 700-700 или по адресу: г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 в Центр единого обслуживания. Информацию о смене лицевых счетов можно посмотреть на официальном сайте www.tamcomsys.ru/lschange

- Как и прежде оплачивать коммунальные услуги можно в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тамбовские коммунальные системы» tamcomsys.ru, - сообщает пресс-служба АО «ТКС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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