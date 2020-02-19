Больных ОРВИ тамбовчан стало еще больше

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:53:38+03:00

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В Тамбовской области продолжает, хоть и уже меньшими темпами, расти количество больных ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболевание обнаружили у 7187 человек, это на 1,1% больше, чем за предыдущий отчетный период и на 10,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти 68% заболевших дети. А на долю жителей Тамбова пришлось 51,4% от всех обращений к медикам.

- С начала эпидемиологического сезона в области зарегистрировано 111 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. От больных выделялись вирусы гриппа типа А - H1N1-пандемический, типа А-H3N2 и типа В. Большинство заболевших не имели прививки против гриппа, сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - За истекшую неделю с диагностической целью обследовано 96 больных ОРВИ, в 27-ми случаях выявлены вирусы гриппа: вирус гриппа типа А-H1N1-пандемический и типа В.

ИСТОЧНИК KP.RU