На севере Тамбова нашли труп бешеной лисы
Животное находилось во дворе многоэтажки на ул. Запрудной, 4
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В Тамбове зафиксировали случай бешенства. Как сообщает администрация города, во дворе многоэтажного дома по адресу улица Запрудная, 4 обнаружили труп дикой лисицы, его направили на исследование.
- Согласно информации Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных, экспертиза, проведенная областной ветеринарной лабораторией установила, что животное было заражено бешенством, - сообщает пресс-служба мэрии. - В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU