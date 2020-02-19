2020-02-19T10:22:49+03:00
Происшествия

На севере Тамбова нашли труп бешеной лисы

Животное находилось во дворе многоэтажки на ул. Запрудной, 4
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове зафиксировали случай бешенства. Как сообщает администрация города, во дворе многоэтажного дома по адресу улица Запрудная, 4 обнаружили труп дикой лисицы, его направили на исследование.

- Согласно информации Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных, экспертиза, проведенная областной ветеринарной лабораторией установила, что животное было заражено бешенством, - сообщает пресс-служба мэрии. - В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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