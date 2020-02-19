2020-02-19T11:45:05+03:00
Происшествия

Из Галдымского лесничества пытались похитить сосны: в преступлении подозревают жителей Тамбовской и Брянской областей

Нарушителей задержали при перевозке груза
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В большегрузах нашли больше 20 кубометров деревьевВ большегрузах нашли больше 20 кубометров деревьевФото: УМВД России по Тамбовской области
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На территории Галдымского лесничества полицейские остановили два автомобиля – КАМАЗ и Урал, перевозившие спиленные сосны. Водители не смогли предоставить документы на груз, поэтому полицейские заподозрили кражу. Жителей Тамбовской и Брянской области, которые находились за рулем большегрузов, доставили в отдел.

Выяснилось, что с мужчинами заключили договор на вырубку сосен в Галдымском лесничестве, для того чтобы проложить на освобожденном от насаждений участке газопровод. Спиленные деревья должны были остаться в лесничестве, но рубщики погрузили их на лесовозы и попытались вывезти. В общей сложности они намеревались похитить 21 кубометр древесины, которую планировали позже продать.

- В настоящее время в ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Предварительный ущерб от преступной деятельности составил 35 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, устанавливаются все обстоятельства его совершения. Похищенные стволы сосны изъяты и будут переданы в лесничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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