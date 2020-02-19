Водитель протаранила столб электроосвещения на центральной улице Тамбова

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:21:23+03:00

После столкновения водитель попала в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла из-за того, что женщина пыталась избежать столкновения с другой машиной

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Авария, в которой получила травмы 31-летняя женщина-водитель, произошла 18 февраля около 18 часов на улице Советской в районе дома №191 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, находившаяся за рулем автомобиля «Kia Rio» водитель, которая, как предполагается, пыталась избежать столкновения с другой машиной, вылетела с дороги, где врезалась в опору ЛЭП.

- В результате аварии женщина получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU