2020-02-19T12:21:23+03:00
Происшествия

Водитель протаранила столб электроосвещения на центральной улице Тамбова

Авария произошла из-за того, что женщина пыталась избежать столкновения с другой машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После столкновения водитель попала в больницуПосле столкновения водитель попала в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получила травмы 31-летняя женщина-водитель, произошла 18 февраля около 18 часов на улице Советской в районе дома №191 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, находившаяся за рулем автомобиля «Kia Rio» водитель, которая, как предполагается, пыталась избежать столкновения с другой машиной, вылетела с дороги, где врезалась в опору ЛЭП.

- В результате аварии женщина получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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