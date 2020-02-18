2020-02-18T18:02:41+03:00
Общество

В Мичуринске горожане выбрали территорию, которую благоустроят в 2021 году

Лидером рейтингового голосования стал парк в микрорайоне Кочетовка
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В парке появится прогулочная зона и детская площадкаВ парке появится прогулочная зона и детская площадкаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В Мичуринске подведены итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году. Оно проходило с 13 по 16 февраля на официальном сайте администрации наукограда.

Участие в голосовании приняло около 1 800 мичуринцев. Им надо было выбрать один из пяти предложенных вариантов. В итоге победителем стал парк в пределах улицы Социалистической и улицы Коммунистической в микрорайоне Кочетовка. За него отдали порядка 70% голосов.

Второе место заняла территория в районе дома № 3 по улице Мира (у Мичуринской детской школы искусств (11%), третье - Парк Дружбы в районе домов № 25, № 51 по Липецкому шоссе (8%), четвертое - городской пляж «Донское» по улице Прибережной (7%). Меньше всего голосов досталось парку в районе домов № 7, № 31 по улице Студенческой в учхозе «Комсомолец».

Стоит отметить, что парк в микрорайоне Кочетовка, который получил больше всего голосов, находится в запущенном состоянии.

- Дизайн-проектом предусмотрено благоустройство основной части парка, организация прогулочной зоны с освещением и скамьями, организация большой детской площадки с различным игровым и спортивным детским оборудованием, скамьями, песочницами и другими элементами, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске горожане выбрали территорию, которую благоустроят в 2021 году
Тамбовчанка «сняла порчу» с кировской пенсионерки за 85 тысяч рублей
После вмешательства прокуратуры тамбовская организация выплатила долги по зарплате
В трех селах Тамбовщины ввели карантин по бешенству
Продавец тамбовского мебельного магазина обманывала покупателей, завышая цены на товар
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Здание 127-летней школы в селе Тамбовской области станет памятником
В Тамбовской области мужчина избил свою подругу гвоздодером
Тамбовская полиатлонистка стала лучшей на первенстве России
В Моршанске мужчина оплатил алименты из-за страха остаться без водительских прав
В Тамбове ограбили аптеку
В Мичуринске автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила улицу на «красный»
Полиция нашла дома у тамбовчанина оружие и боеприпасы
Женщина и подросток пострадали при столкновении двух авто в Тамбове
Саженцы крымской сосны из Мичуринска высадят на «Аллее памяти» в Анапе
В Тамбове подвели итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства
В Тамбове ищут волонтеров для проведения тотального диктанта
В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке
Водитель междугороднего автобуса украл у тамбовского пассажира 1,5 млн рублей, пока тот спал
РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра
В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина
В Мичуринске местный житель накинулся с молотком на приятеля
Тамбовчанка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности