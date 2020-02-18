В Мичуринске горожане выбрали территорию, которую благоустроят в 2021 году

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:02:41+03:00

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В Мичуринске подведены итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году. Оно проходило с 13 по 16 февраля на официальном сайте администрации наукограда.

Участие в голосовании приняло около 1 800 мичуринцев. Им надо было выбрать один из пяти предложенных вариантов. В итоге победителем стал парк в пределах улицы Социалистической и улицы Коммунистической в микрорайоне Кочетовка. За него отдали порядка 70% голосов.

Второе место заняла территория в районе дома № 3 по улице Мира (у Мичуринской детской школы искусств (11%), третье - Парк Дружбы в районе домов № 25, № 51 по Липецкому шоссе (8%), четвертое - городской пляж «Донское» по улице Прибережной (7%). Меньше всего голосов досталось парку в районе домов № 7, № 31 по улице Студенческой в учхозе «Комсомолец».

Стоит отметить, что парк в микрорайоне Кочетовка, который получил больше всего голосов, находится в запущенном состоянии.

- Дизайн-проектом предусмотрено благоустройство основной части парка, организация прогулочной зоны с освещением и скамьями, организация большой детской площадки с различным игровым и спортивным детским оборудованием, скамьями, песочницами и другими элементами, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU