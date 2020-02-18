Тамбовчанка «сняла порчу» с кировской пенсионерки за 85 тысяч рублей
Кировские полицейские задержали 59-летнюю жительницу Тамбовской области, которая своровала у местной пенсионерки деньги и ценности во время «магического обряда».
Установлено, что в начале февраля этого года, 80-летняя местная жительница шла по одной из улиц Кирова и встретила незнакомку. Она сообщила пенсионерке о лежавшем на ней проклятье. Помочь старушке мог только специальный ритуал. Для этого мошенница убедила пожилую женщину вынести из дома деньги и ценные вещи.
Пенсионерка выполнила указания аферистки и принесла ей сверток с необходимыми вещами и деньгами. Незнакомка прочитала молитву, а затем вернула сверток обратно. Вот только в нем не оказалось 85 тысяч рублей, принадлежащих пожилой кировчанке.
Стражи порядка установили автомобиль, на котором передвигалась мошенница. Вместе с коллегами-полицейскими из других регионов им удалось установить ее местонахождение.
Сотрудникам полиции пришлось выезжать в Белгородскую область, чтобы найти злоумышленницу. Как оказалось, задержанная тамбовчанка уже была ранее судима за совершение подобного преступления. Женщину доставили в Киров для проведения следственных действий.
- Задержанная привлечена в качестве подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу. На время проведения расследования ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается ее причастность к совершению других подобных преступлений в отношении жителей Кировской области и других регионов России, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU