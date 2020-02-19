Многодетному тамбовчанину грозит «уголовка» за неуплату алиментов
В Инжавинском районе прокуратура во время проверки установила, что местный житель отказывается выплачивать алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей.
Согласно решению суда, мужчина должен был уплачивать алименты в размере 1/2 части заработка или иного дохода ежемесячно до совершеннолетия детей. В связи с их неуплатой в 2019 году его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ.
Но и это никак не повлияло на горе-отца. При этом он нигде не работал и даже не предпринимал попыток к трудоустройству. В итоге сумма задолженности составила более 150 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.
- В связи с тем, что в действиях жителя Инжавинсокго района усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ, прокурором материалы проверки направлены в Инжавинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области для принятия мер в порядке ст. 144-145 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU