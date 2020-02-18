2020-02-18T16:18:34+03:00
Происшествия

В трех селах Тамбовщины ввели карантин по бешенству

Опасное заболевание разносили лисы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В трех селах нашего региона ввели карантин по бешенству. Как сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, во всех населенных пунктах, где проходят ограничительные мероприятия, обнаружили больных лис. В связи с этим карантин объявили в подворьях на ул. Заречная с. Бадин Угол Пичаевского района, а также на ул. Верхняя с. Липовка Пичаевского района и на ул. Молодежная с. Куровщина Бондарского района.

- При этом подворья объявлены эпизоотическими очагами, улицы –неблагополучными пунктами, а села – угрожаемыми зонами по бешенству животных, - сообщают в ведомстве. -

В неблагополучном пункте запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать животных и вывозить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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