Здание 127-летней школы в селе Тамбовской области станет памятником

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:05:22+03:00

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Здание «Бывшей Новиковской средней школы» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Такое решение приняли по итогам заседания Научно-методического совета при управлении по госохране памятников Тамбовской области.

Здание, о котором идет речь, находится в селе Новиково Староюрьевского района. Его история связана с именем Алексея Ивановича Новикова, публициста, писателя и общественного деятеля. Оно было построено в 1892 году на личные средства Новикова. Здесь разместилась Свято-Ольгинская женская второклассная школа.

- Члены совета ознакомились со сведениями об историко-архитектурной ценности объекта, а также дополнительными историческими сведениями и фотоматериалами о зданиях, обладающих признаками памятников, расположенных на территории села Новиково, которые представили сотрудники Центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области», - сообщается на сайте регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия. - Здание «Бывшей Новиковской средней школы» включено в Перечень выявленных объектов культурного наследия Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU