После вмешательства прокуратуры тамбовская организация выплатила долги по зарплате

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:04:42+03:00

Сумма задолженности составляла более 85 тысяч рублей

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Прокуратура Пичаевского района во время проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда выявила нарушения закона в деятельности МУП «Пичаево».

Было установлено, что по состоянию на 31 января этого года у организации имелась задолженность по зарплате перед шестью сотрудниками на сумму более 85 тысяч рублей.

В итоге ситуация разрешилась после вмешательства прокуроров. Они внесли представление и направили в суд шесть заявлений о выдаче судебных приказов.

- Задолженность в настоящее время погашена, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU