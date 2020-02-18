После вмешательства прокуратуры тамбовская организация выплатила долги по зарплате
Прокуратура Пичаевского района во время проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда выявила нарушения закона в деятельности МУП «Пичаево».
Было установлено, что по состоянию на 31 января этого года у организации имелась задолженность по зарплате перед шестью сотрудниками на сумму более 85 тысяч рублей.
В итоге ситуация разрешилась после вмешательства прокуроров. Они внесли представление и направили в суд шесть заявлений о выдаче судебных приказов.
- Задолженность в настоящее время погашена, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU