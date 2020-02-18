2020-02-18T13:30:19+03:00
Спорт

Тамбовская полиатлонистка стала лучшей на первенстве России

Спортсменка выступала в категории 12-13 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Арина ШафигулинаАрина ШафигулинаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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С 13 по 17 февраля 2020 года в Калуге прошло первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине четырехборье с бегом. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 субъектов РФ, из 25 спортивных клубов страны.

- Тамбов на первенстве России представляли воспитанники ДЮСШ №6, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Шафигулина Арина среди девочек 12-13 лет стала первой, улучшив свой предыдущий результат и набрав 342 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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