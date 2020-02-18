Тамбовская полиатлонистка стала лучшей на первенстве России
Спортсменка выступала в категории 12-13 лет
Арина ШафигулинаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:
С 13 по 17 февраля 2020 года в Калуге прошло первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине четырехборье с бегом. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 субъектов РФ, из 25 спортивных клубов страны.
- Тамбов на первенстве России представляли воспитанники ДЮСШ №6, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Шафигулина Арина среди девочек 12-13 лет стала первой, улучшив свой предыдущий результат и набрав 342 очка.
ИСТОЧНИК KP.RU