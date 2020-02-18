Продавец тамбовского мебельного магазина обманывала покупателей, завышая цены на товар

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:27:52+03:00

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В Староюрьевском районе полицейские выявили преступление, совершенное восемь лет назад. Шесть лет назад 35-летнюю местную жительницу, которая работала в местном магазине, осудили за хищение денег у покупателей. Продавец вводила покупателей в заблуждение относительно цены гарнитура, сроков поставки, качества материала, сборки и доставки и завышала цены на товары. Суд, учитывая наличие у нее четырех малолетних детей, приговорил женщину к условному сроку.

Сотрудники полиции выявили новый эпизод преступной деятельности, совершенной продавцом мебельного магазина в Староюрьево. Стражи порядка вышли на 84-летнюю пенсионерку, у которой продавец похитила 42 тысячи рублей.

Пожилая женщина приобрела мебель в 2012 году, но материал и расцветка не соответствовали тому, что она изначально заказала. Тогда пенсионерка не стала заявлять об этом в полицию. Оперативники опросили потерпевшую и продавца магазина, которая призналась в совершении кражи.

- В следственном подразделении отделения полиции Староюрьевского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU