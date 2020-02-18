В Тамбовской области мужчина избил свою подругу гвоздодером

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:15:38+03:00

Житель Жердевского района был уверен, что женщина украла у него деньги

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В Жердевском районе суд приговорил местного жителя к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за избиение своей подруги и незаконное проникновение в жилище.

Установлено, что в декабре прошлого года, мужчина после нескольких попыток проникнуть в дом своего знакомого, с помощью гвоздодера сломал навесной замок входной двери и пробрался внутрь.

В доме находилась знакомая осужденного, которая не хотела открывать ему дверь. Мужчина думал, что она украла у него деньги и был настойчив. Он схватил подругу за куртку и насильно привел к себе домой. Там он угрожал женщине убийством, демонстрируя в руках топор и нож. Затем мужчина избил ее, в том числе гвоздодером.

Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множество ушибов головы, левого плеча, грудной клетки и других частей тела. Также мужчина избил женщину на улице в присутствии направляющихся к нему сотрудников полиции, когда она попыталась от него убежать.

- Осужденный свою вину признал, в содеянном раскаялся. С учетом имеющейся судимости за особо тяжкое преступление и рецидива в его действиях, отбывать наказание мужчине судом постановлено в колонии строго режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU