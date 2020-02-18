2020-02-18T14:15:38+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина избил свою подругу гвоздодером

Житель Жердевского района был уверен, что женщина украла у него деньги
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Жердевском районе суд приговорил местного жителя к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за избиение своей подруги и незаконное проникновение в жилище.

Установлено, что в декабре прошлого года, мужчина после нескольких попыток проникнуть в дом своего знакомого, с помощью гвоздодера сломал навесной замок входной двери и пробрался внутрь.

В доме находилась знакомая осужденного, которая не хотела открывать ему дверь. Мужчина думал, что она украла у него деньги и был настойчив. Он схватил подругу за куртку и насильно привел к себе домой. Там он угрожал женщине убийством, демонстрируя в руках топор и нож. Затем мужчина избил ее, в том числе гвоздодером.

Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множество ушибов головы, левого плеча, грудной клетки и других частей тела. Также мужчина избил женщину на улице в присутствии направляющихся к нему сотрудников полиции, когда она попыталась от него убежать.

- Осужденный свою вину признал, в содеянном раскаялся. С учетом имеющейся судимости за особо тяжкое преступление и рецидива в его действиях, отбывать наказание мужчине судом постановлено в колонии строго режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех селах Тамбовщины ввели карантин по бешенству
Продавец тамбовского мебельного магазина обманывала покупателей, завышая цены на товар
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Здание 127-летней школы в селе Тамбовской области станет памятником
В Тамбовской области мужчина избил свою подругу гвоздодером
Тамбовская полиатлонистка стала лучшей на первенстве России
В Моршанске мужчина оплатил алименты из-за страха остаться без водительских прав
В Тамбове ограбили аптеку
В Мичуринске автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила улицу на «красный»
Полиция нашла дома у тамбовчанина оружие и боеприпасы
Женщина и подросток пострадали при столкновении двух авто в Тамбове
Саженцы крымской сосны из Мичуринска высадят на «Аллее памяти» в Анапе
В Тамбове подвели итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства
В Тамбове ищут волонтеров для проведения тотального диктанта
В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке
Водитель междугороднего автобуса украл у тамбовского пассажира 1,5 млн рублей, пока тот спал
РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра
В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина
В Мичуринске местный житель накинулся с молотком на приятеля
Тамбовчанка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности