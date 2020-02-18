2020-02-18T11:42:59+03:00
Происшествия

В Мичуринске автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила улицу на «красный»

Пешехода с травмами отправили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилая женщина нарушила правилаПожилая женщина нарушила правилаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля. Авария произошла 17 февраля в 14 часов 33 минуты на улице Красной в районе дома №64 города Мичуринска. 28-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил 71-летнюю пенсионерку, которая, по редварительным данным, переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате аварии женщина получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска». Обстоятельства происшествия устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU

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