В Мичуринске автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила улицу на «красный»
Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля. Авария произошла 17 февраля в 14 часов 33 минуты на улице Красной в районе дома №64 города Мичуринска. 28-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил 71-летнюю пенсионерку, которая, по редварительным данным, переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
- В результате аварии женщина получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска». Обстоятельства происшествия устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU