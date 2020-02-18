2020-02-18T12:58:20+03:00
Общество

В Моршанске мужчина оплатил алименты из-за страха остаться без водительских прав

Местный житель задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Моршанец накопил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 100 тысяч рублей. Он оплатил долг лишь после того, как судебный-пристав исполнитель вынес ему предупреждение об временном ограничении водительских прав.

Мужчина испугался, что не сможет сесть за руль и полностью оплатил всю сумму задолженности.

- УФССП России по Тамбовской области напоминает гражданам о полномочиях судебных приставов, позволяющих временно ограничить должника в праве управления транспортным средством, и рекомендует проверить себя на наличие задолженностей на официальном сайте Управления ФССП России по Тамбовской области (www.r68.fssprus.ru) в разделе «Банк данных исполнительных производств», - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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