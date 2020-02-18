Женщина и подросток пострадали при столкновении двух авто в Тамбове
Выезжавший из двора «Opel Astra» врезался в «Hyundai NF»
«Opel Astra» выезжал со двораФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали женщина и 14-летняя девочка-подросток, произошла 17 февраля в 9 часов 45 минут на улице Чичерина в районе дома №44 города Тамбов. Как рассказали в региональном УГИБДД, 23-летняя женщина за рулем автомобиля «Opel Astra», выезжая с прилегающей территории, врезалась в «Hyundai NF», под управлением 41-летнего мужчины.
- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Opel Astra» и 14-летняя девочка, которая находилась в «Hyundai NF», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU