2020-02-18T10:27:23+03:00
Происшествия

Женщина и подросток пострадали при столкновении двух авто в Тамбове

Выезжавший из двора «Opel Astra» врезался в «Hyundai NF»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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«Opel Astra» выезжал со двора«Opel Astra» выезжал со двораФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали женщина и 14-летняя девочка-подросток, произошла 17 февраля в 9 часов 45 минут на улице Чичерина в районе дома №44 города Тамбов. Как рассказали в региональном УГИБДД, 23-летняя женщина за рулем автомобиля «Opel Astra», выезжая с прилегающей территории, врезалась в «Hyundai NF», под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Opel Astra» и 14-летняя девочка, которая находилась в «Hyundai NF», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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