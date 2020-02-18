В Тамбове ограбили аптеку

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:13:40+03:00

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Тамбовские росгвардейцы задержали тамбовчанина, совершившего разбойное нападение на аптеку по ул. Сенько областного центра. При патрулировании улиц города, наряд вневедомственной охраны получил ориентировку на предполагаемого преступника.

Оказалось, что ранее пьяный 39-летний мужчина зашел в аптеку и, угрожая ножом фармацевту, забрал медикаменты, после чего и скрылся. Личность нападавшего установили, нашли его по месту жительства.

- Ранее судимого мужчину доставили в дежурную часть полиции, - сообщили в Отделе Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU