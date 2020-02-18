2020-02-18T12:13:40+03:00
Происшествия

В Тамбове ограбили аптеку

39-летний мужчина угрожал фармацевту ножом и, забрав лекарства, скрылся
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские росгвардейцы задержали тамбовчанина, совершившего разбойное нападение на аптеку по ул. Сенько областного центра. При патрулировании улиц города, наряд вневедомственной охраны получил ориентировку на предполагаемого преступника.

Оказалось, что ранее пьяный 39-летний мужчина зашел в аптеку и, угрожая ножом фармацевту, забрал медикаменты, после чего и скрылся. Личность нападавшего установили, нашли его по месту жительства.

- Ранее судимого мужчину доставили в дежурную часть полиции, - сообщили в Отделе Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех селах Тамбовщины ввели карантин по бешенству
Продавец тамбовского мебельного магазина обманывала покупателей, завышая цены на товар
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Здание 127-летней школы в селе Тамбовской области станет памятником
В Тамбовской области мужчина избил свою подругу гвоздодером
Тамбовская полиатлонистка стала лучшей на первенстве России
В Моршанске мужчина оплатил алименты из-за страха остаться без водительских прав
В Тамбове ограбили аптеку
В Мичуринске автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила улицу на «красный»
Полиция нашла дома у тамбовчанина оружие и боеприпасы
Женщина и подросток пострадали при столкновении двух авто в Тамбове
Саженцы крымской сосны из Мичуринска высадят на «Аллее памяти» в Анапе
В Тамбове подвели итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства
В Тамбове ищут волонтеров для проведения тотального диктанта
В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке
Водитель междугороднего автобуса украл у тамбовского пассажира 1,5 млн рублей, пока тот спал
РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра
В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина
В Мичуринске местный житель накинулся с молотком на приятеля
Тамбовчанка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности