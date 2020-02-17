2020-02-17T18:02:10+03:00
Общество

В Тамбове подвели итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства

Свое мнение выразили более 40 тысяч человек
Ксения АЛЕШИНА
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Подведение итогов рейтингового голосования в администрации ТамбоваПодведение итогов рейтингового голосования в администрации ТамбоваФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В администрации города Тамбова подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году. Участие в нем приняли 41 177 тамбовчан.

Первое место заняла территория у детского сада «Подсолнух», она набрала 17 529 голосов. На втором - расположился сквер по улице Гастелло, 32а. За него проголосовали 12 210 горожан. И еще 11 368 голосов тамбовчане отдали бульвару Энтузиастов.

- В ходе заседания общественной комиссии 17 февраля итоговым протоколом рейтингового голосования общественной территорией, набравшей наибольшее количество голосов и подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове», признана территория в границах многоквартирных домов 12б, 16б по ул. Свободной, 19а, 25а по ул. Агапкина и детского сада «Подсолнух», - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Голосование проходило с 10 по 14 февраля в 96 пунктах. Они располагались в школах и детских садах областного центра, ТГУ им. Г.Р. Державина и ТГТУ, в МФЦ, административном здании на ул. Советской,182. Кроме того, горожане в этом году впервые смогли отдать свой голос за ту или иную территорию в торговых центрах «Ашан» и «Линия».

По словам главы города Тамбова Наталии Макаревич, в этом году количество участников рейтингового голосования увеличилось на 2,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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