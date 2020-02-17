2020-02-17T16:02:44+03:00
Происшествия

Водитель междугороднего автобуса украл у тамбовского пассажира 1,5 млн рублей, пока тот спал

Мужчина не смог устоять перед крупной суммой денег
Ксения АЛЕШИНА
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Потерпевший поблагодарил сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступленияПотерпевший поблагодарил сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступленияФото: УМВД по Тамбовской области
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Инцидент произошел 5 февраля текущего года. 42-летний тамбовчанин возвращался на междугороднем автобусе из соседнего региона. При себе у него находилось полтора миллиона рублей, которые он получил от продажи квартиры.

По дороге мужчина уснул, а когда проснулся, то денег уже не было. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что их мог взять 27-летний водитель автобуса, который при первоначальном опросе категорически отрицал свое причастие к краже.

Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейским удалось найти улики, подтверждающие, что кражу денег совершил именно водитель междугороднего автобуса. Его арестовали и поместили в следственный изолятор. По словам мужчины, он спрятал украденные полтора миллиона рублей у своих родственников.

- Старший следователь УМВД России по городу Тамбову Михаил Гудков вернул потерпевшему пропавшие полтора миллиона рублей. Тамбовчанин поблагодарил всех сотрудников полиции, принимавших участие в расследование уголовного дела, за оперативное раскрытие преступления и возврат похищенных денег. Водителю автобуса теперь грозит до десяти лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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