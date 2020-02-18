2020-02-18T11:13:28+03:00
Происшествия

Полиция нашла дома у тамбовчанина оружие и боеприпасы

Стражи порядка изъяли у мужчины ружье и патроны
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове сотрудники полиции выявили, что проживающий на улице Агапкина 34-летний мужчина хранит у себя дома оружие и боеприпасы. Когда к нему по месту жительства нагрянули стражи порядка, он пояснил им, что нашел их в лесополосе рядом с селом Лысые горы.

- Ружье и 48 патронов изъяты. Будет произведена экспертиза оружия. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Согласно ст. 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», тамбовчанину грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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