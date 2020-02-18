Полиция нашла дома у тамбовчанина оружие и боеприпасы
В Тамбове сотрудники полиции выявили, что проживающий на улице Агапкина 34-летний мужчина хранит у себя дома оружие и боеприпасы. Когда к нему по месту жительства нагрянули стражи порядка, он пояснил им, что нашел их в лесополосе рядом с селом Лысые горы.
- Ружье и 48 патронов изъяты. Будет произведена экспертиза оружия. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
Согласно ст. 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», тамбовчанину грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU