В Тамбове ищут волонтеров для проведения тотального диктанта

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:24:36+03:00

Горожане смогут продемонстрировать свои организаторские способности и получить бесценный опыт

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Организаторы акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в Тамбове объявили в сосцетях о поиске волонтеров с в свою дружную команду. По их словам, это отличная возможность получить опыт в проведении такого масштабного проекта.

- Ждем людей разных талантов и однозначного желания изменить жизнь Тамбова и свою жизнь!, - сообщают организаторы.

По всем вопросам необходимо писать в личные сообщения группы тотального диктанта в Тамбове.

Напомним, в этом году Тамбов вошел в пятерку городов-финалистов, которые боролись за звание столицы тотального диктанта. В итоге по результатам голосования жюри присвоило его Санкт-Петербургу.

Принять участие в акции «Тотальный диктант» можно будет 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU