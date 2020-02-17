В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:41:00+03:00

"Умелец" спрятал запрещенные предметы в пластиковую бутылку Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Мужчину с «запрещенкой» задержали сотрудники колонии в Моршанске

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В Моршанске сотрудники исправительной колонии № 5 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию режимного объекта. Они задержали мужчину, который собирался перебросить пластиковую бутылку с мобильниками через участок внутренней запретной зоны.

Внутри бутылки находилось девять мобильных телефонов и два зарядных устройства. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

Внутри бутылки нашли 9 телефоновФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU