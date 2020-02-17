В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке
Мужчину с «запрещенкой» задержали сотрудники колонии в Моршанске
"Умелец" спрятал запрещенные предметы в пластиковую бутылкуФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
Изменить размер текста:
В Моршанске сотрудники исправительной колонии № 5 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию режимного объекта. Они задержали мужчину, который собирался перебросить пластиковую бутылку с мобильниками через участок внутренней запретной зоны.
Внутри бутылки находилось девять мобильных телефонов и два зарядных устройства. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.
Внутри бутылки нашли 9 телефоновФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU