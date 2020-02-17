РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра
Комиссия при президенте РФС присвоила тамбовской СШОР №1 «Академия футбола» статус «Детский футбольный центр». Отметим, что его обладателем становятся наиболее перспективные спортшколы.
Как отмечают в пресс-службе регионального управления по физической культуре и спорту, новый статус позволит тамбовской академии внедрять единые методики обучения детей футболу на всех этапах подготовки, участвовать в регулярных соревнованиях с командами других центров, а также обучать собственных тренеров. Кроме того, там будут проводиться еще больше спортивных мероприятий.
- Тамбовская школа является одним из лидеров по проведению специализированных детских и юношеских турниров в России, а также по подготовке молодых футболистов. «Академики» успешно участвуют в первенствах страны по различным возрастам, принимают крупные турниры на своей базе. В тренерском составе школы работают высококвалифицированные специалисты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU