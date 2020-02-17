РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:19:02+03:00

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Комиссия при президенте РФС присвоила тамбовской СШОР №1 «Академия футбола» статус «Детский футбольный центр». Отметим, что его обладателем становятся наиболее перспективные спортшколы.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления по физической культуре и спорту, новый статус позволит тамбовской академии внедрять единые методики обучения детей футболу на всех этапах подготовки, участвовать в регулярных соревнованиях с командами других центров, а также обучать собственных тренеров. Кроме того, там будут проводиться еще больше спортивных мероприятий.

- Тамбовская школа является одним из лидеров по проведению специализированных детских и юношеских турниров в России, а также по подготовке молодых футболистов. «Академики» успешно участвуют в первенствах страны по различным возрастам, принимают крупные турниры на своей базе. В тренерском составе школы работают высококвалифицированные специалисты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU