В Мичуринске местный житель накинулся с молотком на приятеля

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:03:58+03:00

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В Мичуринске сотрудники полиции задержали местного жителя за угрозу убийством. Выяснилось, что 15 февраля, в одном из домов на улице Строительной, 54-летний мужчина накинулся на 31-летнего приятеля с молотком. Накануне товарищи поссорились, и мичуринец захотел проучить своего обидчика.

Стражи порядка утихомирили дебошира и доставили в отдел полиции. Молоток в качестве вещественного доказательства был изъят и направлен на экспертизу.

- Как оказалось, ранее задержанный уже имел проблемы с законом, в настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU