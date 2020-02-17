2020-02-17T14:43:07+03:00
Происшествия

В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина

Следователи разыскивают Александра Александрова
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Мужчина пропал еще в сентябре прошлого годаМужчина пропал еще в сентябре прошлого годаФото: СУ СК России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове следователи устанавливают местонахождение 52-летнего местного жителя Александра Александрова (Басюк). Установлено, что в конце сентября прошлого года, мужчина ушел из дома своей матери по улице Максима Горького и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 184 см, волосы короткие, темно-русые, носит бороду и усы.

Был одет: куртка темно-синего цвета, спортивные штаны темного цвета, кеды черного цвета.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Александрова (Басюк) или его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области осужденным пытались доставить мобильники в бутылке
Водитель междугороднего автобуса украл у тамбовского пассажира 1,5 млн рублей, пока тот спал
РФС присвоил тамбовской «Академии футбола» статус детского футбольного центра
В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина
В Мичуринске местный житель накинулся с молотком на приятеля
Тамбовчанка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
ФК «Тамбов» будет жить и тренироваться на базе московского «Спартака»
Более 25 тысяч человек посетили фестиваль «Лысогорские санки» в Тамбовской области
Двое тамбовчан попали под машину, переходя дорогу в неположенном месте
Тамбовчане на три дня останутся без света
Директора тамбовского лесхоза подозревают во взятке в миллион рублей
Тамбовчанка похитила банковскую карту, забытую покупательницей в магазине
Аварийный мост на ул. Базарной в Тамбове планируют отремонтировать к 1 сентября
Жителей Тамбовщины приглашают отметить Масленицу
Мошенник списал с банковской карты тамбовчанки более 120 тысяч рублей
В Тамбовской области сократилось количество разводов
Тамбовчан приглашают на бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту
Четырех тамбовчан приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейских
В Тамбове на Рылеева открылся детский стоматологический кабинет
В Тамбовской области с поля украли полтонны сахарной свеклы
В Мичуринском районе отец и сын связали и ограбили 89-летнюю пенсионерку
В Тамбовском районе коммунальщики откопали неразорвавшийся снаряд
Тамбовское УФАС контролирует цены на медицинские маски
Будущих священников приглашают на день открытых дверей в Тамбовскую духовную семинарию
В Тамбове 66-летний пенсионер из ревности набросился с ножом на 28-летнего приятеля