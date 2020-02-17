В Тамбове без вести пропал 52-летний мужчина

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:43:07+03:00

Мужчина пропал еще в сентябре прошлого года Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбове следователи устанавливают местонахождение 52-летнего местного жителя Александра Александрова (Басюк). Установлено, что в конце сентября прошлого года, мужчина ушел из дома своей матери по улице Максима Горького и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 184 см, волосы короткие, темно-русые, носит бороду и усы.

Был одет: куртка темно-синего цвета, спортивные штаны темного цвета, кеды черного цвета.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Александрова (Басюк) или его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU