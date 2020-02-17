Тамбовчанка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:18:29+03:00

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В Тамбовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы поселка Строитель. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, вечером, 16 февраля этого года, во время ссоры на почве ревности подозреваемая схватила нож и ударила им супруга в шею. Затем тамбовчанка ушла спать. 18-летний сын женщины увидел истекающего кровью отчима и вызвал ему «скорую помощь». Сейчас 58-летний потерпевший находится в реанимационном отделении больницы.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, рассматривается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU