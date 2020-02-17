2020-02-17T12:51:47+03:00
Общество

Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка

Сокращены сроки принятия решения по ипотечным заявкам
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Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту банка, процесс занимает всего 5 минут. В среднем же для одобрения заявки банку требуется 4 часа.

Сегодня 45% клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95% — в течение 24 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации процессов и переходу к онлайн-оформлению ипотеки на сервисе банка «ДомКлик».

Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов при использовании системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и технологии «Сбербанк ID» — единого стандарта идентификации и аутентификации в экосистеме банка. Электронная заявка на ипотеку сформируется автоматически, клиенту останется только проверить свои данные и подтвердить их отправку в банк.

В Москве каждый второй ипотечный кредит Сбербанка оформляется онлайн через «ДомКлик», а в России — каждый четвертый.

По итогам работы в ушедшем году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал более 34,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 49,7 млрд рублей. В том числе в Воронежской области было выдано 12 212 кредитов на сумму 18,2 млрд рублей, в Белгородской – 5 740 кредитов на 8,9 млрд рублей, в Курской – 4 358 кредитов на 6,1 млрд рублей, в Липецкой – 4 329 кредитов на 6,0 млрд рублей, в Орловской – 4 061 кредитов на 5,3 млрд рублей, в Тамбовской – 3 857 кредитов на 5,2 млрд рублей. Средняя сумма займа на жилье в регионе составила порядка 1,4 млн рублей.

- Кредитные продукты Сбербанка востребованы населением и способствуют улучшению жилищных условий жителей региона. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам хороший сервис и имеем самое непосредственное отношение к десяткам тысяч новоселий в Черноземье, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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