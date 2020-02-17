ФК «Тамбов» будет жить и тренироваться на базе московского «Спартака»
Руководство ФК «Тамбов» арендовало у московского «Спартака» учебно-тренировочную базу «красно-белых» в подмосковной Тарасовке. Начиная с марта и до конца сезона РПЛ, тамбовские футболисты будут жить и тренироваться в легендарном месте
На новую базу тамбовчане заедут сразу после матча с казанским «Рубином», который состоится первого марта в Нижнем Новгороде.
- В Тамбове на данный момент мы имеем только манеж с искусственным покрытием. Натуральных газонов приемлемого качества в городе нет. Да, на центральном стадионе есть трава. Под снегом. И до середины апреля довести до ума этот газон не представляется возможным, - рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Советскому спорту».
По словам Худякова, руководство ФК «Тамбов» рассмотрело несколько вариантов. Столичные базы оказались слишком дорогими, а Тарасовка устроила клуб по всем параметрам, в том числе инфраструктурным. Известно, что «Спартак» пошел тамбовчанам навстречу и сделал для них скидку.
Фото: с сайта ФК «Тамбов»
ИСТОЧНИК KP.RU