2020-02-17T12:37:04+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» будет жить и тренироваться на базе московского «Спартака»

«Волки» пробудут в подмосковной Тарасовке до конца сезона
Ксения АЛЕШИНА
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Новая тренировочная база для тамбовских футболистовНовая тренировочная база для тамбовских футболистов
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Руководство ФК «Тамбов» арендовало у московского «Спартака» учебно-тренировочную базу «красно-белых» в подмосковной Тарасовке. Начиная с марта и до конца сезона РПЛ, тамбовские футболисты будут жить и тренироваться в легендарном месте

На новую базу тамбовчане заедут сразу после матча с казанским «Рубином», который состоится первого марта в Нижнем Новгороде.

- В Тамбове на данный момент мы имеем только манеж с искусственным покрытием. Натуральных газонов приемлемого качества в городе нет. Да, на центральном стадионе есть трава. Под снегом. И до середины апреля довести до ума этот газон не представляется возможным, - рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Советскому спорту».

По словам Худякова, руководство ФК «Тамбов» рассмотрело несколько вариантов. Столичные базы оказались слишком дорогими, а Тарасовка устроила клуб по всем параметрам, в том числе инфраструктурным. Известно, что «Спартак» пошел тамбовчанам навстречу и сделал для них скидку.

Фото: с сайта ФК «Тамбов»

ИСТОЧНИК KP.RU

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