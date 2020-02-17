2020-02-17T10:51:07+03:00
Общество

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль «Лысогорские санки» в Тамбовской области

Праздник растянулся на два дня
Ксения АЛЕШИНА
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Фестиваль проходит на Тамбовщине во второй разФестиваль проходит на Тамбовщине во второй раз
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В Тамбовской области 15 и 16 февраля прошел фестиваль «Лысогорские санки». В регионе его проводят уже во второй раз. Участие в нем приняло рекордное количество человек — более 25 тысяч. В село Лысые горы, где состоялся праздник, съехались как жители Тамбовщины, так и гости из соседних регионов.

- В этом году места хватило всем. Устроители провели большую работу над ошибками, многочисленные гости «Лысогорских санок» отметили прекрасную организацию этого события. Под стоянку автомобилей бала выделена огромная парковка с удобными въездами и схемой движения. Карта фестиваля была размещена в сети интернет и на самих площадках. Помогали сориентироваться гостям многочисленные волонтеры. Они же следили за безопасностью у подножия многочисленных спусков, подстраховывая любителей быстрой езды, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В течение двух дней гости фестиваля смогли насладиться зимними забавами: спуски с горок на санках и ватрушках, тест-драйв автомобилей и квадроциклов, зимний футбол и лазертаг в снежной крепости, катание на лошадях и пони, собачьих упряжках и северных оленях.

В первый день фестиваля состоялись зрелищный заезд «Трофи-рейд» на квадроциклах и автомобилях по крутым заснеженным склонам Притамбовья, а также тракторный биатлон. Участие в последнем приняли водители крупной сельхозтехники.

Самое зрелищное шоу состоялось во второй день - конкурсный заезд самодельных саней. Его участники смогли удивить жюри и зрителей своей фантазией. С горки съехали санки в виде фотоаппарата, кареты, самолета, вигвама, арбуза и т.п. В соревнованиях за победу боролись 27 команд. Все они получили дипломы и памятные призы.

Фото: Информационно-туристический портал Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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