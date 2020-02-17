2020-02-17T10:05:50+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан попали под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Молодые люди 19 и 17 лет оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Молодые люди нарушили правилаМолодые люди нарушили правилаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Двое молодых людей оказались в больнице после наезда иномарки. Авария с участием пешеходов произошла 15 февраля в 18 часов 20 минут в городе Моршанске на улице Интернациональной в районе дома №13. Как сообщили в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «HYUNDAI ACCENT» сбил двоих пешеходов 17 и 19 лет. Парни переходили проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода.

- В результате аварии молодые люди получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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