2020-02-16T12:08:48+03:00
Происшествия

Директора тамбовского лесхоза подозревают во взятке в миллион рублей

По версии СК, за эти деньги он обещал фирме выгодные контракты
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора одного из лесхозов. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2019 года руководитель в служебном кабинете получил от представителя фирмы, занимающейся реализацией лесопродукции, один миллион рублей в качестве взятки за приоритетное заключение договоров купли-продажи древесины и ее заготовки. Преступление выявили оперативные сотрудники регионального УМВД.

Сейчас следователи собирают доказательства. По ходатайству СК суд отправил директора под домашний арест. Представитель фирмы также стал фигурантом уголовного дела. Он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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