В Тамбове под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:14:15+03:00

Подросток не дошел до пешеходного перехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал юный пешеход, произошла 11 февраля в 11 часов 25 минут на улице Пролетарской в районе дома №85 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Ford Focus» наехал на одиннадцатилетнего подростка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии ребенок получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU