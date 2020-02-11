У тамбовчанина из-за долгов арестовали «Газель» и прицеп
Лишь только после этого мужчина оплатил более 140 тысяч рублей задолженности
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Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в Токаревском районе местный житель задолжал по налогам и административным штрафам ГИБДД более 140 тысяч рублей. Мужчина «бегал» от судебных приставов и не собирался погашать задолженность.
Тогда судебные приставы нагрянули к должнику домой. Они арестовали принадлежащие ему «Газель» и прицеп. Мужчина, испугавшись, что может навсегда лишиться имущества, полностью рассчитался с долгом спустя пару дней.
ИСТОЧНИК KP.RU