Тамбовчанка нашла в собственном сарае неразорвавшийся авиаснаряд

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:05:26+03:00

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Взрывотехники тамбовского ОМОН уничтожили боеприпас, обнаруженный во дворе жилого дома. В дежурную часть УМВД области поступило сообщение о том, что местная жительница во время разбора ветхого сарая во дворе своего дома в поселке Тригуляй обнаружила предмет, похожий на неразорвавшийся 30 мм снаряд. На место направились сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними снаряд, применяемый для 30 мм авиационной пушки ГШ-30-1, предназначенной для оснащения истребителей и фронтовых бомбардировщиков, а также самолетов вертикального взлета и посадки.

- Снаряд был неразорвавшийся, в связи с чем представлял серьезную опасность, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. – Взрывотехники вывезли снаряд на тактический полигон, где он был уничтожен.

Снаряд был на вооружении истребителей и бомбардировщиков

Фото Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU