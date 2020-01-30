К тушению лесных пожаров на Тамбовщине привлекут почти 400 единиц новой спецтехники

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:56:47+03:00

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Тушить лесные пожары в этом году будет новая лесопожарная техника и оборудование, которые приобрели еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Экология». Закупка новой техники продолжится и в 2020 году.

Каждый год в регионе разрабатывается сводный план тушения лесных пожаров. По информации управления лесами Тамбовской области, такой план на 2020 год уже одобрили в нескольких инстанциях и направили в Рослесхоз. После согласования на всех уровнях, его должен будет утвердить тамбовский губернатор Александр Никитин.

В соответствии с планом, в пожароопасный период на охрану леса от огня в Тамбовской области направят свыше 1,2 тысячи человек и 392 единицы спецтехники.

- В плане предусмотрено четыре уровня привлечения ресурсов пожаротушения. Это силы и средства лесхозов Тамбовщины, ГУ МЧС России по Тамбовской области, муниципальных образований. Кроме того, в режиме чрезвычайных ситуаций межрегионального значения предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения из Липецкой, Рязанской, Воронежской и Пензенской областей. С ними заключены договоры, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU