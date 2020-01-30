Котовчане стали лучшими на соревнованиях по лыжным гонкам и обогнали тамбовчан

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:03:06+03:00

Спортсмены из областного центра, в свою очередь, выиграли у уваровцев

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В Тамбовской области с 25 по 26 января проходили соревнования по лыжным гонкам, которые дали старт областной ежегодной Спартакиаде - 2020.

Как сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту, среди команд городов медали распределились следующим образом: «золото» взяли котовские лыжники, «серебро» досталось спортсменам из Тамбова, а команда города Уварово замкнула тройку лидеров.

Среди команд муниципальных районов первое место заняли лыжники Мичуринского района, спортсмены Тамбовского района стали вторыми, а третьими - команда Инжавинского района.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU