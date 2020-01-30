Котовчане стали лучшими на соревнованиях по лыжным гонкам и обогнали тамбовчан
В Тамбовской области с 25 по 26 января проходили соревнования по лыжным гонкам, которые дали старт областной ежегодной Спартакиаде - 2020.
Как сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту, среди команд городов медали распределились следующим образом: «золото» взяли котовские лыжники, «серебро» досталось спортсменам из Тамбова, а команда города Уварово замкнула тройку лидеров.
Среди команд муниципальных районов первое место заняли лыжники Мичуринского района, спортсмены Тамбовского района стали вторыми, а третьими - команда Инжавинского района.
Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU