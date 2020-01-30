В Тамбовской области экс-начальник районного отдела судебных приставов попался на взятке

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:21:58+03:00

Сотрудник УФССП не отказался от 25 тысяч рублей, которые ему передал должник по кредиту

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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районных отделов УФССП России, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки».

- Следствием установлено, что обвиняемый получил от должника по исполнительному производству о взыскании в пользу банка задолженности по кредиту денежные средства в размере 25 тысяч рублей в качестве взятки за непринятие принудительных мер по взысканию долга и последующее прекращение исполнительного производства. Преступление выявлено при участии оперативных сотрудников регионального УМВД России, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Несмотря на то, что мужчина не сознавался в преступлении, следователи собрали достаточно доказательств его вины, чтобы передать дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU