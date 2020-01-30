2020-01-30T15:21:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области экс-начальник районного отдела судебных приставов попался на взятке

Сотрудник УФССП не отказался от 25 тысяч рублей, которые ему передал должник по кредиту
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районных отделов УФССП России, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки».

- Следствием установлено, что обвиняемый получил от должника по исполнительному производству о взыскании в пользу банка задолженности по кредиту денежные средства в размере 25 тысяч рублей в качестве взятки за непринятие принудительных мер по взысканию долга и последующее прекращение исполнительного производства. Преступление выявлено при участии оперативных сотрудников регионального УМВД России, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Несмотря на то, что мужчина не сознавался в преступлении, следователи собрали достаточно доказательств его вины, чтобы передать дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка нашла в собственном сарае неразорвавшийся авиаснаряд
Администрация Тамбова теряет миллионы, не взимая плату с мобильных операторов за использование опор ЛЭП
К тушению лесных пожаров на Тамбовщине привлекут почти 400 единиц новой спецтехники
Котовчане стали лучшими на соревнованиях по лыжным гонкам и обогнали тамбовчан
В Тамбовской области экс-начальник районного отдела судебных приставов попался на взятке
Тамбов и область накроет сильный ветер
Победители фотоконкурса «Комсомолки» «Новый год – семейный праздник!» получили призы
В тамбовских школах ввели карантин
Тамбовчанину, обокравшему бывшего работодателя, грозит до пяти лет колонии
Тамбовчан накормят драниками в форме валенка
Тамбовские медики готовятся бороться с коронавирусом
Тамбовчанка заплатит штраф за оскорбление соседки
Тамбовчанин «заминировал» супермаркет, обидевшись на кассиров
Тамбовчане могут стать «Земскими учителями»
В Мичуринске у заправки сбили пешехода
В Тамбовской области переписчиков оденут в специальные накидки и шарфы
Центральную новогоднюю елку Тамбова признали одной из самых низких в стране
Тамбовчанка полгода добивается от управляющей компании устранения течи на потолке
Двое тамбовчан на улице избили мужчину палками и сломали ему ребра