Тамбов и область накроет сильный ветер

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:34:23+03:00

Местным жителям советуют быть внимательными и осторожными на улице

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Сегодня, 30 января, на территории Тамбовской области и города Тамбова в ближайшие часы ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-18 м/с, с сохранением в дневное и ночное время. Такую информацию предоставили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В связи с этим с высокой долей вероятности прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Тамбовчанам напоминают о правилах безопасности на улице: необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

ИСТОЧНИК KP.RU