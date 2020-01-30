Победители фотоконкурса «Комсомолки» «Новый год – семейный праздник!» получили призы
30 января в редакции «Комсомольской правды» в Тамбове состоялось награждение победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!», итоги которого мы подвели 26 января. Больше всего голосов получила фотография тамбовчанки Ольги Лисюниной, за нее проголосовали 2736 раз. На фото вся большая семья Ольги Алексеевны, в которой воспитываются пятеро детей.
Главный приз получила многодетная мама Ольга ЛисюнинаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
- Мы впервые участвуем в конкурсе «Комсомолки», - говорит многодетная мама. – И очень рады, что стали обладателями первого приза! Теперь всей семьей планируем совместный отдых!
А еще все наши победители – Ольга Лисюнина, Анна Петрова, которая заняла второе место в нашем творческом состязании и Валентина Тришина, занявшая третье место, получили наборы от производителя «Калаисские сыры» и билеты на спектакль в Тамбовский драматический театр. Напомним, конкурс состоялся благодаря поддержке генерального спонсора ООО "Луч" (Мучкапский лимонад).
Обладательница второго места - Анна ПетроваФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Валентина Тришина - постоянная участница конкурсов "Комсомолки"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU