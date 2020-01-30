2020-01-30T14:27:50+03:00
Общество

Победители фотоконкурса «Комсомолки» «Новый год – семейный праздник!» получили призы

Среди наград – семейная путевка в санаторий «Сосны», наборы от производителя «Калаисские сыры» и билеты в драматический театр
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Призы предоставили санаторий "Сосны", "Калаисские сыры" и Тамбовский драматический театрПризы предоставили санаторий "Сосны", "Калаисские сыры" и Тамбовский драматический театрФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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30 января в редакции «Комсомольской правды» в Тамбове состоялось награждение победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!», итоги которого мы подвели 26 января. Больше всего голосов получила фотография тамбовчанки Ольги Лисюниной, за нее проголосовали 2736 раз. На фото вся большая семья Ольги Алексеевны, в которой воспитываются пятеро детей.

Главный приз получила многодетная мама Ольга Лисюнина Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Главный приз получила многодетная мама Ольга ЛисюнинаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Мы впервые участвуем в конкурсе «Комсомолки», - говорит многодетная мама. – И очень рады, что стали обладателями первого приза! Теперь всей семьей планируем совместный отдых!

А еще все наши победители – Ольга Лисюнина, Анна Петрова, которая заняла второе место в нашем творческом состязании и Валентина Тришина, занявшая третье место, получили наборы от производителя «Калаисские сыры» и билеты на спектакль в Тамбовский драматический театр. Напомним, конкурс состоялся благодаря поддержке генерального спонсора ООО "Луч" (Мучкапский лимонад).

Обладательница второго места - Анна Петрова Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Обладательница второго места - Анна ПетроваФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Валентина Тришина - постоянная участница конкурсов "Комсомолки" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Валентина Тришина - постоянная участница конкурсов "Комсомолки"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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