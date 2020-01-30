В тамбовских школах ввели карантин

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:33:25+03:00

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В ряде школ города Тамбова, из-за большого количества заболевших, приостановили свою работу порядка 45 классов. По данным комитета образования, в среду, 29 января, по причине гриппа и ОРВИ не посещают школы 9,25 процента детей от всех отсутствующих. Ребят, которые вынуждены пропускать учету, перевели на дистанционное обучение

- На данный момент специалисты ведут мониторинг ситуации, по результатам которого будут приниматься дальнейшие решения, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области за минувшую неделю (с 20 по 26 января) число заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на 20,6 процента. Всего отмечено 4870 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Большинство обратившихся за медицинской помощью (72,5%) – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU