Тамбовчанину, обокравшему бывшего работодателя, грозит до пяти лет колонии

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:02:53+03:00

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В Тамбовском районе предприниматель, арендующий здание в промышленной зоне поселка Строитель, стал жертвой вора. Из его цеха были украдены электроинструменты - перфоратор, дрель, сварочный аппарат, набор ключей, углошлифовальная машинка, набор для ремонта холодильных установок,а также два баллона с фреоном.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен бывший работник фирмы, который злоупотреблял алкоголем. Стражи порядка задержали 35-летнего мужчину. На допросе он сознался в совершенном преступлении и пояснил, что пошел на него из-за нужды в деньгах.

Как оказалось, мужчина ночью проник на территорию цеха, через форточку вынес инструменты и на личном автомобиле вывез их домой. Полицейские нашли похищенные инструменты и вернули их владельцу.

- В отношении бывшего работника следственным подразделением ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU