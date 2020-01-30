2020-01-30T12:32:16+03:00
Общество

Тамбовчан накормят драниками в форме валенка

В Инжавино состоится праздник, посвященный царю русской обуви
Ксения АЛЕШИНА
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Праздник валенка пройдет в Инжавино во второй разПраздник валенка пройдет в Инжавино во второй раз
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Жителей Тамбовщины приглашают в Инжавино на праздник валенка, который состоится 1 марта на центральной площади по улице Советская, 19. В этот день гостей поселка ждет увлекательное театрализованное представление «Валенки надевай зиму провожай!». Как уже можно догадаться, главным героем мероприятия станет царь русской обуви.

Гости праздника смогут поучаствовать в веселых играх и забавах, погулять на праздничной ярмарке, отведать блины, испеченные по инжавинским рецептам, вкусные пряники и ароматный травяной чай, собранный с Паревкой Барской горы. Но фишкой мероприятия станет необычное угощение — драники в форме валенка.

- Для всех желающих будут оформлены зимние фотозоны: гиганские двухметровые валенки, чудо-печка, каждый сможет попасть в большой инжавинский ретро – телевизор, - сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела.

На этом организаторы не перестанут удивлять гостей мероприятия. Для них также покажут дефиле в валенках, устроят конкурс исполнителей частушек и подъем на масленичный столб за призами, прыжки в мешках, катание на «самодельных тройках» и многое другое.

Фото: региональное управление культуры и архивного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

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