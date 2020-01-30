Тамбовские медики готовятся бороться с коронавирусом

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:01:59+03:00

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Медицинские организации Тамбовской области готовы оказать всю необходимую помощь жителям в случае роста заболеваемости. Специалисты лечебных учреждений области приняли участие в вебинаре «Вспышка инфекции, вызванная новым коронавирусом: текущая ситуация, этиология, эпидемиология и профилактика», организованным «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России. Федеральные эксперты проинформировали тамбовских медиков о способах передачи вируса, его клинических проявлениях, методах лечения и профилактики.

Сейчас в регионе в еженедельном режиме организован мониторинг по вызовам скорой и неотложной медицинской помощи; по обращениям в поликлиники; по случаям выявленных заболеваний, в том числе гриппом, внебольничными пневмониями; по случаям госпитализации; по данным о пациентах, находящихся в стационаре в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Ведётся мониторинг наличия противовирусных препаратов и медицинских изделий в аптеках, учреждениях здравоохранения и оптовых организациях Тамбовской области.

- В случае необходимости будут сформированы дополнительные медицинские бригады для обслуживания населения на дому, - сообщает управления здравоохранения Тамбовской области. - Медицинская помощь пациентам с осложнёнными формами вирусных инфекций оказывается в 12 инфекционных стационарах, в которых развернуто 314 коек. По мере роста заболеваемости предусмотрена возможность развертывания более 3 тысяч коек, что в полном объеме позволит оказать стационарную помощь.

В настоящее время случаев заражения коронавирусом на территории России не зафиксировано. Медики полагают, что вероятность проникновения коронавируса в наш регион крайне мала. Тем не менее, принимаются все необходимые меры для недопущения его распространения в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU