2020-01-30T11:39:43+03:00
Общество

Тамбовчанка заплатит штраф за оскорбление соседки

Суд обязал женщину заплатить тысячу рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в отношении местной жительницы.

Установлено, что жительница Тамбовщины, встретившись на улице со своей соседкой, высказала в ее адрес оскорбительные слова. Выяснилось, что женщины друг-друга недолюбливали.

- По результатам рассмотрения административных материалов суд привлек правонарушительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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