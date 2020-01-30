Тамбовчанка заплатит штраф за оскорбление соседки

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:39:43+03:00

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В Токаревском районе прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в отношении местной жительницы.

Установлено, что жительница Тамбовщины, встретившись на улице со своей соседкой, высказала в ее адрес оскорбительные слова. Выяснилось, что женщины друг-друга недолюбливали.

- По результатам рассмотрения административных материалов суд привлек правонарушительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU