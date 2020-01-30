Тамбовчанка заплатит штраф за оскорбление соседки
В Токаревском районе прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в отношении местной жительницы.
Установлено, что жительница Тамбовщины, встретившись на улице со своей соседкой, высказала в ее адрес оскорбительные слова. Выяснилось, что женщины друг-друга недолюбливали.
- По результатам рассмотрения административных материалов суд привлек правонарушительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU