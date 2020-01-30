Тамбовчанин «заминировал» супермаркет, обидевшись на кассиров

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:44+03:00

Мужчина сделал ложное сообщение о бомбе, чтобы отомстить сотрудникам магазина, не давшим ему украсть товар

Изменить размер текста: A A

Вечером, 29 января, неизвестный мужчина сообщил в дежурную часть полиции о заложенной бомбе в одном из супермаркетов на улице Мичуринской города Тамбова.

На сигнал о взрывчатом устройстве выехали оперативники, а также сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, скорой медицинской помощи и администрации города. Территория супермаркета была оцеплена, а персонал и посетители магазина выведены на безопасное расстояние. Обследовав территорию супермаркета, бомбу взрывотехники не нашли.

После опроса работников магазина и комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, что супермаркет «заминировал» 33-летний тамбовчанин. В этот вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался украсть из магазина товар, но кассиры его остановили. Тогда обиженный посетитель решил отомстить работникам супермаркета.

- Мужчину доставили в отдел полиции и опросили. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит внушительный штраф до полумиллиона рублей, либо длительные принудительные работы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU